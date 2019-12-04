Сербия попросит у России газ по выгодной цене

Сербии нужны дополнительные объемы газа, и страна рассчитывает получить помощь России, сказал глава государства Александр Вучич перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. У Москвы и Белграда есть договоренность о 6,2 млн куб. м газа, а расходы Сербии составляют около 12 млн.

«Сейчас ищем, где взять оставшееся… Когда закупаете на рынке, вы должны заранее резервировать необходимые объемы, поэтому не можете по таким выгодным ценам получить и это. Уверен, что наши российские друзья помогут нам решить эту проблему»,— сказал господин Вучич в интервью сербскому телеканалу РТС (перевод по «РИА Новости»).

Сербия получает газ через Украину и Венгрию. Президент считает, что «вся страна может оказаться под угрозой» из-за неопределенностей в газовом вопросе между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что предположительно помощник российского военного атташе стал участником шпионского скандала в Сербии: он передавал деньги агенту, и этот эпизод попал на видео. Господин Вучич после публикации ролика в YouTube сообщил, что спецслужбы знали о шпионской деятельности. Он заверил, что на отношениях с Россией это никак не скажется.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «Россия протянула Сербии руку помощника».