«Проблем с недостатком мощностей в Московском регионе нет»

Как в Москве развивается инфраструктура для электромобилей? Хватает ли столице энергетических мощностей? И каков их запас, чтобы система работала бесперебойно? На эти вопросы в интервью Владимиру Расулову ответил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

— Сейчас во всем мире набирает популярность электротранспорт — в частности, электромобили. Министр энергетики Александр Новак, выступая на пленарной сессии форума «Электрические сети», отметил это как один из главных вызовов для российской энергосистемы. Москва и вся страна, в принципе, медленно, но верно идут по этому пути. Расскажите, пожалуйста, как в столице обстоят дела с развитием инфраструктуры для такого вида транспорта? Когда на электромобиле можно будет ездить по Москве с возможностью без проблем зарядить его хотя бы в пределах МКАД?

— Развитие электротранспорта — часть нашей стратегии. Мы говорим, что это не тарифная выручка для нас, допуслуги на нашей основной инфраструктуре — сетевом комплексе. У нас с правительством Москвы подписано соглашение о развитии электротранспорта, мы сейчас совместно с департаментом транспорта города Москвы развиваем электрозарядную сеть для электробусов в черте города. Также мы участвуем в программе: есть схема размещения электрозаправочных станций, и мы в ее рамках развиваем работу по установке данных объектов. У нас в планах установка в ближайшее время 300 электрозарядных станций, которые создадут базовую сеть для зарядки электротранспорта в столице.

— Сейчас в столице появляются целые новые жилые районы, быстрыми темпами строится метро — оно тоже довольно энергозатратно. Плюс идет всеобщая цифровизация, все больше появляется портативных устройств, которые требуют подзарядки. В связи с этим насколько Москве сейчас хватает энергетических мощностей, каков их запас, чтобы все работало без перебоев?

— Мощностей хватает. Более того, могу сказать, что максимальное потребление, которое фиксировалось в Москве, немногим выше 18 тыс. МВт, но резерв мощности, который доступен на московскую энергосистему — порядка 25 тыс. МВт, то есть достаточный запас мощностей присутствует. Более того, на территории Новой Москвы была введена подстанция «Хованская», прямо в центре нагрузок, которая создала задел для развития экономики на десятилетия вперед. Проблем с недостатком мощностей в Московском регионе нет.

— В преддверии Нового года хотелось бы обсудить еще один вопрос. Меньше чем через месяц наступит 2020-й, расскажите, как изменится дивидендная политика «Россетей» в наступающем году, чего ждать инвесторам и акционерам?

— Дивидендная политика у нас внесена в Минэнерго. Мы говорили, что это произойдет осенью текущего года – это было выполнено. Сейчас она находится на обсуждении. Когда она будет выноситься на утверждение совета директоров, мы будем все эти вопросы комментировать. По результатам проработки непосредственно с Министерством энергетики уже будут конкретные параметры. Что касается непосредственно «Россетей», то, после того, как будет утверждена дивидендная политика, мы, в соответствии с решениями, которые будут заложены, осуществим выплату дивидендов непосредственно «Россетями». Примем дивидендную политику — заплатим дивиденды. У нас есть соответствующее постановление правительства. Если мы примем документ, как можем ему не следовать? Конечно, будем следовать. Мы максимально открыты для всех инвесторов, максимально прозрачны и последовательны в наших решениях. Это показывает и рост наших акций, ценных бумаг как наших ДЗО, так и «головы». В части ДЗО могу сказать, за последние три года наши дочерние общества в адрес «Россетей» заплатили суммарно более 100 млрд руб. дивидендов — это огромная цифра. Рынок оценивает работу компаний, за последние несколько лет капитализация наших дочерних компаний выросла в три раза. Непосредственно «Россети», помимо решения государственных задач, наращивают дивидендный поток. Мы выплатили рекордные дивиденды. И мы принимаем прозрачные документы для того, чтобы у инвесторов и акционеров было понимание наших действий в части получаемого финансового результата. Он формируется за счет средств и работы наших дочерних компаний. Данная работа выразилась в том, что акции «Россетей» росли, была определенная коррекция, но за 2019 год они значительно выросли. Это все показывает именно планомерную и прозрачную работу с инвестиционным сообществом.