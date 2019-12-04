«Евраз НТМК» начал техперевооружение оборотных циклов прокатного производства

Для уменьшения воздействия на водные объекты на «Евраз НТМК» начато техническое перевооружение оборотных циклов прокатного производства. «Это позволит минимизировать сбросы технической воды в природные объекты»,— говорится в сообщении холдинга. В 2019 году экологи комбината провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила и выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. мальков белого амура и 27 тыс. толстолобика.

«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учетом экологической составляющей. В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идет техперевооружение домны №6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну №5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила»,— рассказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Общее снижение выбросов от предпринятых мероприятий составит 442 т, уточнили в холдинге.

Ежегодно «Евраз» выделяет на природоохранные мероприятия на НТМК более 1 млрд руб. Во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России-2019» «Евраз НТМК» стал победителем в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».

«В 1988 году валовые выбросы Нижнетагильского комбината составляли 288,6 тыс. т, в 2011 году — 116,7 тыс. т, в 2017 году — 72,4 тыс. т, в 2018 году — 64,8 тыс. т. За 30 лет мы снизили выбросы на 78%, за последние 10 лет — на 26,6%»,— рассказал ранее в интервью “Ъ-Урал” Денис Новоженов.

Алексей Буров