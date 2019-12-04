05 декабря, четверг
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Евраз НТМК» начал техперевооружение оборотных циклов прокатного производства

Для уменьшения воздействия на водные объекты на «Евраз НТМК» начато техническое перевооружение оборотных циклов прокатного производства. «Это позволит минимизировать сбросы технической воды в природные объекты»,— говорится в сообщении холдинга. В 2019 году экологи комбината провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила и выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. мальков белого амура и 27 тыс. толстолобика.

«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учетом экологической составляющей. В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идет техперевооружение домны №6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну №5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила»,— рассказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Общее снижение выбросов от предпринятых мероприятий составит 442 т, уточнили в холдинге.

Ежегодно «Евраз» выделяет на природоохранные мероприятия на НТМК более 1 млрд руб. Во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России-2019» «Евраз НТМК» стал победителем в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».

«В 1988 году валовые выбросы Нижнетагильского комбината составляли 288,6 тыс. т, в 2011 году — 116,7 тыс. т, в 2017 году — 72,4 тыс. т, в 2018 году — 64,8 тыс. т. За 30 лет мы снизили выбросы на 78%, за последние 10 лет — на 26,6%»,— рассказал ранее в интервью “Ъ-Урал” Денис Новоженов.

Алексей Буров


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя