В Ростовской области инспектор ДПС застрелил мужчину, угрожавшего ему оружием

В Красном Сулине Ростовской области инспектор ДПС застрелил мужчину, угрожавшего ему оружием, сообщило региональное управление СКР. Следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Они также проверят законность применения полицейским табельного оружия.

По данным следствия, 3 декабря 2019 года сотрудники отдела ГИБДД «Красносулинский» остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские составляли протокол об административном правонарушении, к ним подошел мужчина и потребовал отпустить нарушителя. Инспекторы попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. Но мужчина не отреагировал на их просьбу, достал из куртки предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на полицейского. Инспектор потребовал бросить оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Но нарушитель не подчинился. Тогда полицейский несколько раз выстрелил в него на поражение. От полученных ранений мужчина скончался.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону