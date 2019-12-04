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Продажи электромобилей в России выросли втрое

В 2019 году продажи новых электромобилей в России выросли в 2,7 раза, сообщает «Автостат».

За январь-октябрь на российском рынке реализовано 297 новых электромобиля (за 10 месяцев 2018 года — 112 электромобилей), а лидерами продаж стали кроссовер Jaguar I-Pace (119 шт.) и хэтчбек Nissan Leaf (114 шт.). Также было продано 59 экземпляров Tesla — кроссовер Model X (36 шт.), а также седаны Model 3 (13 шт.) и Model S (10 шт.) — и 5 экземпляров Renault Twizy.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.

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