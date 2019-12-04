Замглавы администрации Новочеркасска Елена Табаровец покинула пост

Заместитель главы администрации Новочеркасска Елена Табаровец покинула пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации.

Госпожа Табаровец курировала социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру, спорт, информационную работу, работу с молодежью. Временно исполнять обязанности ее обязанности будет начальник управления образования Елена Салтыкова.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram обвинил власти Новочеркасска в приостановке работы инфекционной больницы города.

«Сложившаяся там ситуация - не что иное, как элементарная невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей: ко мне не относится, поездят в Ростов!»,— написал глава региона.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, инфекционная больница Новочеркасска 28 ноября приостановила прием пациентов в стационар. До 25 ноября в учреждении работали трое врачей-инфекционистов, однако двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию, а третий находится на листе нетрудоспособности и увольняется после завершения лечения.

Дарья Голякова