Топ-менеджеры уходят из «Магнита»

Ритейлер покидают сразу пять руководителей крупного звена: директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директоре по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, а также директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин. Об этом информируют «Ведомости», сообщается, что представитель «Магнита» подтвердил эту информацию. Помимо этого говорится об увольнении финдиректора сети Елены Милиновой, но ее уход в компании не подтверждают.

Увольнение топ-менеджеров вызвано плановыми кадровыми перестановками и оптимизацией структуры управления отдельных подразделений, отметили в «Магните». Ранее сетевую компанию покинули директор по персоналу Татьяна Князева и операционный директор Артем Смоленский. Их уход был вызван отставкой гендиректора ритейлера Ольги Наумовой.

Как сообщал ”Ъ-Кубань“ в июне этого года, генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании из-за разногласий с советом директоров относительно дальнейшего развития бизнеса. В январе этого года совет директоров «Магнита» одобрил назначение на должность президента компании Яна Дюннинга — бывшего генерального директора «Ленты». При этом Ольга Наумова сохраняла пост гендиректора ритейлера. Эксперты тогда отмечали, что эта управленческая конфигурация может быть временной, - у Яна Дюннинга и Ольги Наумовой отмечается разница в лидерских стилях, что является серьезным вызовом и для менеджеров, и для совета директоров компании.

Андрей Ульченко