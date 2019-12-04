«Российские мирные инициативы не находят у партнеров понимания»

Расширение НАТО опасно для России — об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по модернизации ВМФ. Президент также сообщил о планах по перевооружению морского флота страны. В эти дни в Лондоне проходит юбилейный 70-й саммит альянса. Российская тема активно обсуждается участниками. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Путин из Сочи фактически вступил в дискуссию с западными партнерами.

В Лондоне — юбилейный саммит НАТО, в Сочи — серия совещаний по развитию военно-морского флота страны. В Британской столице говорят о российской угрозе. В Сочи Владимир Путин открывает общение с генералами и министрами словами о том, что мы предлагали им по-хорошему объединить усилия в борьбе с терроризмом и другими вызовами, но западные коллеги нас не слышат, потому что мыслят устаревшими блоковыми стереотипами. НАТО стремится к расширению на восток, и это для России тоже угроза. И вот наш ответ: в 2019 году для ВМФ закуплено две подводные лодки, 23 надводных корабля, три воздушных судна и четыре береговых ракетных комплекса. На подходе 400 единиц новых ракет и торпед.

Уже не первый раз Кремль совмещает военные смотры или совещания с большими западными мероприятиями. Было и такое, что госсекретарь Майкл Помпео ждал Путина три часа, пока тот инспектировал полигон в Астраханской области. Можно поспорить насчет эффекта, который таким образом достигается. Чего мы хотим добиться? Намекаем, что мы совсем немирные люди. У нас и танки, и самолеты, и корабли имеются.

Партнеры признают: да, действительно, Россия — это угроза. Видите, коллеги, они заняты военными приготовлениями.

Те, кто говорит, что с Москвой надо ладить, оказывается в меньшинстве. Как может быть с такой страной система общей безопасности? Вот и сейчас прекрасный повод говорить об этом. Как раз сейчас в эти минуты пока мы здесь заседаем, Путин перевооружает свой морской флот.

Ладно если бы это была просто модернизация — она же сопровождается словами, что НАТО, по сути, враг. Что же тогда делать? Вооружаться в ответ и расширяться на восток, потому что больше всего Россию опасаются ее ближайшие соседи. При этом, может быть, невольно создается впечатление, что в этих действиях Кремля сквозит обида. Нас не пригласили, и мы им в ответ показываем некую конструкцию, чтобы понервничали.

Действительно, по большому счету, европейская безопасность не может быть полноценной без России. Однако доверие потеряно. Российские мирные инициативы не находят у партнеров понимания. Да и как может быть по-другому, если в Донбассе идет война, пусть и не в острой фазе. Но на деле именно события 2014-2015 годов вдохнули в НАТО новую жизнь. До этого казалось, что блок совсем зачах. Российские корабли, самолеты и торпеды не пугают НАТО — они его подпитывают, а заодно и антироссийских политиков — для них лучше подарка не придумаешь. Все эти аргументы известны, в чем же новизна? Риски растут. Как бы гонка вооружений совсем не затянулась — так ведь и надорваться можно. Эта проблема с каждым годом все актуальнее, сколько бы нам ни обещали не повторять советских ошибок.