На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

На борту рыболовецкого траулера в норвежском порту произошел пожар, сообщает местная полиция. Название судна не уточняется. На данный момент возгорание ликвидировано.

«Сообщение о пожаре на российском траулере у причала в Ботсьорде... Работают пожарные и медицинские работники. Возгорание произошло на камбузе»,— сообщила полиция провинции Финнмарк в Twitter.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в конце сентября в Норвегии произошел пожар на борту траулера «Бухта Наездника». Чтобы погасить огонь, судно притопили. Его подняли из воды вчера, 3 декабря, сообщал ТАСС со ссылкой на Мурманский траловый флот.