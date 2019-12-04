Бывший чиновник с Ямала стал претендентом на пост главного архитектора Челябинска

В мэрии Челябинска состоялись собеседования с кандидатами на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора города. По их итогам в список вошли три кандидата — челябинцы Павел Крутолапов и Кирилл Кугаевский и екатеринбуржец Владимир Спиридонов. Из них мэр Челябинска Наталья Котова выберет нового главного архитектора в случае отставки действующего Николая Ющенко, который пока уходить не собирается.

Владимир Спиридонов в своем выступлении сделал акцент на необходимости сохранения исторического наследия в центре Челябинска. «Нужно разработать проект охраны исторического центра Челябинска. Я также считаю необходимым создание паспортов фасадов исторических зданий в центре, которые надо сохранять. Высокая застройка в центре города, я считаю, кощунство. Могут быть современные включения, но это должно быть очень аккуратно»,— цитирует господина Спиридонова «Ъ-Южный Урал».

Владимир Спиридонов ранее был главным архитектором Ноябрьска (Ямал), после этого занимал пост замдиректора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО». В октябре этого года он также претендовал на должность главного архитектора Казани, но проиграл конкурс.