Минюст Молдавии проверит решение об освобождении экс-премьера Филата

Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский считает незаконным освобождение из заключения бывшего премьер-министра страны Владимира Филата. По его словам, освобождение стало возможным благодаря ходатайству врио главы Национального агентства пенитенциарных учреждений Любы Жигня-Сувейкэ. Он распорядился провести расследование по этому факту, передает «Интерфакс».

«Существуют все признаки того, что в решении суда кишиневского сектора Чеканы присутствуют элементы незаконности. Я распорядился провести тщательное расследование по этому факту»,— сказал господин Нагачевский.

Президент Молдавии Игорь Додон был также удивлен освобождением бывшего премьер-министра Владимира Филата. По его мнению, это стало возможным не без помощи прошлого правительства под управлением Майи Санду.

Напомним, 3 декабря суд сектора Чеканы принял решение освободить бывшего премьер-министра Молдавии Владимира Филата. В 2016 году его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Ходатайство об освобождении Владимира Филата подали тюремная организация и его адвокаты.

О приговоре Владимиру Филату читайте в материале “Ъ” «Бывшего премьера Молдавии приговорили за закрытыми дверями».