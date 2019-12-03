Бывшего премьера Молдавии Филата освободили из тюрьмы

Суд сектора Чеканы принял решение освободить бывшего премьер-министра Молдавии Владимира Филата, сообщает NewsMaker. В 2016 году его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Ходатайство об освобождении Владимира Филата подали тюремная организация и его адвокаты.

Пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений Олег Пантя не стал уточнять подробности, отметив, что решение суда будет опубликовано через два-три дня.

По словам источника NewsMaker, решение суда было законным. «Многих обычных граждан так освобождают, и никто не обращает внимание. Это просто условно-досрочное освобождение. У него было примерное поведение, не было никаких наказаний»,— сказал собеседник издания.

В 2016 году Владимира Филата признали виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из своего служебного положения. Суд затем одобрил ходатайство его адвокатов о сокращении тюремного срока из-за плохих условий содержания. СМИ сообщали, что срок сократили на 685 дней.

О приговоре Владимиру Филату читайте в материале “Ъ” «Бывшего премьера Молдавии приговорили за закрытыми дверями».