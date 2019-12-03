Кальяны исчезнут из поля зрения ресторанов и кафе

В кафе и ресторанах могут запретить кальяны. Их собираются приравнять к обычным сигаретам, как и электронные устройства для курения, например, вейпы. Такие меры прописаны в новом законопроекте, который подготовили члены Совета федерации и депутаты Госдумы. Документ готовится к первому чтению.

За курение электронных сигарет в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, будет также предусмотрен штраф. Испарения могут быть опасны для окружающих, заявил “Ъ FM” один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский: «Мы рассматриваем этот вопрос не с точки зрения экономической эффективности, а с точки зрения вреда, который наносится здоровью граждан. Мы не запрещаем курить кальян дома. Речь идет о том, что вы окружающим доставляете неудобства, создаете атмосферу, при которой приходится дышать этими вредными выбросами. Что мы так зацепились за эти кальяны? Если кому-то захочется организовать клуб по их курению, его можно организовать. Но это не должно быть распространено в предприятиях общественного питания».

Сейчас в ресторанах не продают кальяны на табаке, но допускаются так называемые паровые смеси. Из-за запрета, в зависимости от формата работы, заведения могут потерять от 10% до 80% выручки. Такие цифры называют опрошенные игроки рынка общественного питания. “Ъ FM” спросил у рестораторов, какие еще будут последствия для бизнеса от запрета кальянов.

Тимур Ланский, основатель и совладелец сети «Чайхона №1»: «Кальяны — одна из самых популярных услуг, которые предоставляют рестораны. Для многих это как раз те самые дополнительные деньги, которые дают возможность заведению не закрыться. Падает средний чек, падает посещаемость. Любая политика запретов отрицательно скажется и на бизнесе, и на востребованности услуг, которые он предлагает. Лучше бы, конечно, были меры по ужесточению требований для данных заведений — по вентиляции, воздухообмену, зонированию,— но не запреты». Аркадий Новиков, ресторатор: «У нас есть в каких-то заведениях кальяны. В принципе, я не сильно приветствую это, тем не менее все равно мы где-то их продаем. У нас есть один ресторан, где, наверное, основной доход мы даже получаем от кальянов, исторически так сложилось. Но если примут закон, значит, откажемся от них, и люди будут приходить, просто есть — курить не будут. Ничего страшного, здоровье важнее». Омар Исмиев, основатель кальянной «Мята Lounge»: «Если в ближайшем будущем все-таки эту инициативу поддержат, то это, скорее всего, будет даже на руку кальянным заведениям, потому что есть такие помещения, комнаты, где курят сигары, клубы, куда пускают по каким-то картам. То есть закрытый курительный клуб для своих. Я думаю, что в такой формат можно будет перейти. Это будет не общественное место, а закрытый клуб».

Подобные законопроекты о запрете кальянов вносились в Госдуму несколько раз, начиная с 2015 года. Инициативу проявляли и депутаты, и правительство. Но пока эти предложения остались без внимания. Первое чтение нового законопроекта назначено на 10 декабря.

Елена Иванова