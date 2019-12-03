В отношении задержанного за пьяное вождение депутата возбуждено уголовное дело

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального Законодательного собрания Владимира Вдонина. Как сообщили в СУ СКР по региону, господина Вдонина подозревают в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Следствие считает, что утром 30 ноября Владимир Вдонин в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилей Land Rover. На улице Измайлова в Пензе его остановили сотрудники ДПС. Депутат предъявил полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры России. Поддельное удостоверение у депутата было изъято.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается»,— отметили в Следственном управлении.

Ранее Владимир Вдонин был исключен из «Единой России» и выведен из партийной фракции в заксобрании.

Сергей Петунин