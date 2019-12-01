Пензенского депутата исключили из «Единой России» за управление автомобилем в пьяном виде

Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из «Единой России» и выведен из состава фракции в региональном собрании, сообщает пресс-служба пензенского реготделения партии.

В минувшую субботу, как сообщил в соцсетях зампред регионального парламента Евгений Ревенко, Владимир Вдонин был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. «При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан и жестко»,— написал господин Ревенко.

Секретарь регионального отделения"Единой России" Валерий Лидин завил, что поведение парламентария дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание»,— сказал Валерий Лидин.

Сергей Петунин