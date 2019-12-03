Барнаул раскидывает сити

ЛДПР представила своего кандидата для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Барнаула. Им стал лидер партийной фракции в гордуме Алексей Скосырский. Ранее КПРФ выдвинула на конкурс депутата гордумы Барнаула Елену Хрусталеву. «Единая Россия» готова поддержать одного из потенциальных кандидатов, но пока не определилась, кого именно — об этом станет известно, когда завершится прием документов на конкурс сити-менеджера. Политологи считают, что должность мэра в Барнауле «расстрельная».

Координационный совет алтайского краевого отделения ЛДПР определился с кандидатом в мэры Барнаула — им станет 53-летний руководитель фракции либерал-демократов в барнаульской городской думе Алексей Скосырский. Его кандидатура также была поддержана федеральными органами партии, уточнили “Ъ” в реготделении. «Наша позиция — возвращение народных выборов,— сказал господин Скосырский “Ъ”.— Однако неучастие в выборах по той процедуре, которая прописана в уставе города, мы тоже не можем себе позволить». Он заявил, что развернутой предвыборной программы у него пока нет.

«Задача, стоящая перед всеми мэрами, очевидна — увеличение бюджета, но не за счет жителей города, а с привлечением инвесторов, производственников»,— сказал господин Скосырский.





По его мнению, всего в конкурсе на должность сити-менеджера примут участие четыре-пять кандидатов: «Вероятно, три кандидата от партий и один-два самовыдвиженца». Он считает, что в случае победы кандидата оппозиционной партии на предстоящих выборах внимание к региону со стороны федерального центра повысится.

В августе этого года сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин, возглавлявший администрацию с 2015 года, покинул эту должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк, предложенный губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Единоросс Виктор Томенко избран губернатором на выборах 2018 года, он получил более 53% голосов; второе место с большим отрывом занял кандидат ЛДПР Владимир Семенов (16%).

6 февраля 2020 года специально созданная конкурсная комиссия определит список кандидатов, допущенных до голосования, а 14 февраля на заседании барнаульской гордумы депутаты выберут из них главу города.

Прием документов от кандидатов на пост мэра начнется 5 декабря. От участия в выборах сити-менеджера уже отказалась партия «Справедливая Россия»: глава фракции в гордуме Оксана Молодых назвала предстоящий конкурс по выбору сити-менеджера «театрализованным политическим представлением с абсолютно скучным и понятным исходом». КПРФ намерена выдвинуть на пост мэра депутата гордумы Барнаула Елену Хрусталеву.

По словам главы фракции «Единой России» в барнаульской городской думе Вячеслава Перерядова, кандидатура от партии пока не определена, но «работа в этом направлении ведется». «Документы от желающих принять участие в конкурсе по выбору мэра будут приниматься до 19 декабря,— пояснил “Ъ” глава отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома "Единой России" в Алтайском крае Василий Морозов.— Конкурсная комиссия определит допущенных к конкурсу кандидатов 6 февраля. Когда мы увидим итоговый список кандидатов, будет проведена конференция барнаульского отделения партии, на которой определится поддерживаемый партией кандидат. Это решение будет затем утверждено президиумом генсовета партии».

Как рассказали “Ъ” политтехнологи, знакомые с ходом переговоров по возможным кандидатам от «Единой России», в правительстве края рассматривается несколько кандидатов.

В их числе и. о. мэра Вячеслав Франк, депутат заксобрания региона гендиректор АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб и заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Отметим, «Единая Россия» по итогу выборов городской думы Барнаула в 2017 году контролирует 31 из 40 мандатов.

Политтехнолог Константин Лукин не исключает, что сложность выбора связана с «расстрельным» характером должности мэра Барнаула, с тем, «что муниципальный уровень ограничен в деньгах, и с наличием большого количества хозяйственных проблем»: «Изношенность коммунальной инфраструктуры в отдельных районах достигает 80%». Господин Лукин считает, что выборы мэра в Барнауле — формальная процедура. «Конкуренции не ожидается, ее и по самому формату этих выборов быть не может: Десять членов конкурсной комиссии полностью подконтрольны краевой администрации. Оппозиционные партии используют площадку выборов для продвижения своих идей, программных заявлений и получения политических очков»,— полагает эксперт.

Оксана Павлова, Новосибирск