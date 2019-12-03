Верховный суд подтвердил отказ «Росгосстраху» в иске к компании Гинера на 151 млрд рублей

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда оставила без изменения решение нижестоящих инстанций, которые отклонили иск «Росгосстраха» к «Капитал Лайф Страхование жизни» (бывшая «Росгосстрах жизнь») Евгения Гинера на сумму более 151 млрд руб. «Росгосстрах» требует взыскать с компании около 148,8 млрд руб. компенсации за незаконное использование товарного знака и более 2,6 млрд руб. неосновательного обогащения.

В сентябре Суд по интеллектуальным правам отменил решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые отклонили иск «Росгосстраха». «Капитал Лайф Страхование жизни» подала жалобу.

«Постановление суда по интеллектуальным правам от 6 сентября отменить, решение Арбитражного суда Москвы от 21 января 2019 года и от 29 апреля оставить в силе»,— объявила судья (цитата по «РИА Новости»).

«Росгосстрах» намерен обжаловать решение в президиуме Верховного суда, сообщил его представитель Кирилл Ярмоленко. «С нашей точки зрения, есть все основания для обжалования в президиум Верховного суда. Суды первой и апелляционной инстанций вынесли незаконные и несправедливые акты, которые суд по интеллектуальным правам отменил и всего лишь дал указание дать оценку доводам истца»,— сказал господин Ермоленко.

Напомним, с 2017 года у «Росгосстраха» и «Росгосстрах жизнь» разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров в 2017 году передал контроль в «Росгосстрахе» банку «Открытие». В апреле 2018 года Евгений Гинер рассказал, что является владельцем «Росгосстрах-Жизни». После этого гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай заявил о намерении страховщика оспорить использование «Росгосстрах-Жизнью» товарного знака «Росгосстрах».

Истец считает, что в феврале 2017 года предыдущее руководство «Росгосстраха» заключило с ответчиком на заведомо нерыночных условиях лицензионный договор, по которому передало «РГС-Жизни» право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти была на уровне 15 тыс. руб. за товарный знак в квартал. Эта сумма, утверждает истец, в 28 тыс. раз ниже рыночной цены. В связи с этим истец просил признать сделку недействительной.