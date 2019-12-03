Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ямала на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций — на уровне AAA(RU), говорится в сообщении агентства.

Как указывают аналитики, кредитный рейтинг округа обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой степенью самодостаточности бюджета и высоким уровнем его ликвидности, а также высокими показателями развития региональной экономики.

«Долговая нагрузка соответствует минимальному уровню риска. Соотношение долга и операционного баланса на конец 2019 года составит приблизительно 22%, а к концу 2020-го может снизиться до 10%, что соответствует минимальному уровню долговой нагрузки», — говорится в сообщении АКРА. Аналитики отмечают, что долговой портфель ЯНАО на 1 ноября 2019 на 78% представлен облигациями со сроком погашения до 2024 года (12,98 млрд руб.) и на 22% — выданными госгарантиями (3,55 млрд руб.).

С 2019 года часть временно свободных средств бюджета округа размещается на банковских депозитах. На 1 ноября остатки средств на бюджетных счетах и банковских депозитах более чем в семь раз превышали совокупный размер общего долга региона и почти в девять раз — среднемесячные расходы бюджета в январе-сентябре 2019 года.

«В стресс-сценарии АКРА, предполагающем снижение налоговых и неналоговых доходов (ННД) в 2020 году на 25% по сравнению с уровнем, предусмотренным законом об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, долговая нагрузка останется низкой (соотношение долга и операционного баланса в 2020 году составит порядка 50%)», — подчеркивается в сообщении. Кроме того, АКРА ожидает, что в 2019 году бюджет округа будет исполнен с профицитом не менее 7% ННД. В настоящее время в обращении находятся облигации ЯНАО, выпущенные на общую сумму 26,5 млрд руб.

АКРА указывает, что Ямала — донор федерального бюджета, добывающий более 80% российского природного газа. В 2016–2018 годах в среднем 83% налогов и сборов, собранных на территории региона, направлялись в федеральный бюджет и только 17% поступало в консолидированный бюджет округа.

Агентство пояснило, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Напомним, депутаты заксобрания Ямала приняли бездефицитный бюджет региона на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы. Впервые прогнозируемый объем доходов и расходов консолидированного бюджета на среднесрочный период утвержден в сумме 799 млрд руб., в том числе на 2020 год – 265 млрд руб., что на 37% выше уровня 2019 года.