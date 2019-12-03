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УФАС признало ненадлежащей рекламу пластики женской груди в фитнес-центре в Мурино

Ленинградское УФАС установило нарушение закона о рекламе в действиях ООО «Американская медицинская клиника». Речь идет об объявлении в одном из фитнес-центров в Мурино, где рекламировалась платная процедура по увеличению женской груди, сопровождающаяся противоречивым текстом. Антимонопольная служба признала, что используемые в рекламе образы и слоган носят оскорбительный характер, унижающий достоинство женщин, сообщили в УФАС.

Напомним, что на скандальную рекламу пожаловалась одна из посетительниц фитнес-центра. Ее возмутил плакат с изображением женщины и надписью «Если не можешь купить девушке грудь, то надо брать уже с грудью. Бесплатная консультация в подарок для посетителей Fitness House». Женщина с жалобой обратилась в антимонопольную службу. Представители «АМК» допущенные нарушения полностью признали и сами сняли рекламные плакаты еще до проведения разбирательств в УФАС.

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