Ак Барс Банк разыгрывает 100 000 миль в честь дня рождения

В честь 26-летия Ак Барс Банк проводит розыгрыш 100 тысяч миль на путешествие среди пользователей социальной сети Instagram.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на аккаунт Ак Барс Банка в Instagram @akbars_bank и сыграть в игру в разделе «маски» в аккаунте банка. Затем нужно опубликовать сторис с видео игры в личном аккаунте, отметить аккаунт @akbars_bank и поставить хэштег #хочу100000миль.

Акция проводится с 03 по 15 декабря 2019 года. Приз получит участник акции, набравший наибольшее количество очков в игре. Потратить выигранные мили можно на оплату авиа- и ж/д билетов, бронирования гостиниц, аренды авто и других услуг.

Предложение действует для обладателей карт Ак Барс Generation, Ак Барс Evolution, Ак Барс Premium и Ак Барс Emotion, зарегистрированных в программе лояльности «Сливки». Подробнее узнать об условиях акции можно здесь.

ПАО "АК БАРС" Банк 16+