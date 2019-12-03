Часы осужденного экс-главы Кировской области Никиты Белых проданы за 475 тыс. рублей

Со второй попытки удалось продать наручные часы класса «люкс» экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного в 2018 году за взятки. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Росимущества, Blancpain Aqua Lung бывшего губернатора выкупили за 474,8 млн руб. В первый раз часы выставили за 552,7 тыс. руб., но покупателей тогда не нашлось.

Часы были изъяты у Никиты Белых вместе с остальным имуществом во время следствия по уголовному делу в отношении него. Ранее на аукционах уже были проданы деревянный псалтырь 1779 года (за 50 тыс. руб.) и автомобиль Nissan Patrol 2011 (более 1 млн руб.). На торги также выставлены иконы бывшего губернатора, электронная барабанная установка и другие предметы.