Приставы выставили на торги имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выставила на торги автомобиль, часы и старинный псалтырь, изъятые у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых во время следственных действий по уголовному дело в отношении него. Все три аукциона назначены на 14 октября.

Начальную стоимость деревянного псалтыря 1779 года оценили 2 тыс. руб., наручных часов Blancpain Aqua Lung – в 552,7 тыс. руб., автомобиль Nissan Patrol 2011 – в 901,7 тыс. руб., следует из соответствующих извещений, опубликованных ФССП.

Напомним, Никита Белых был задержан в 2016 году, а в феврале 2018 года его признали виновным в получении в 2014-2016 годах €400 тыс. взяток от владельца «Лесохозяйственной управляющей компании “Кировлес”» и «Нововятского лыжного комбината» Юрия Судгаймера. Экс-губернатора приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 млн руб. Сторона защиты настаивала, что в отношении Никиты Белых была совершена провокация.

Анастасия Еремина