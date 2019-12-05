Взяли с боем

У швейцарского часового дома Vacheron Constantin появились новинки в высокохудожественной серии часов Les Cabinotiers. Коллекция эта представляет собой мастерскую, специализирующуюся на создании уникальных персонализированных часов. Название восходит к XVIII веку, когда искусные часовщики именовались кабинотье, так как работали в залитых светом ателье, известных как кабинеты, располагавшихся на верхних этажах женевских домов. Мастера создавали исключительные часовые изделия под впечатлением от достижений в области астрономии, инженерии и искусств. Секреты их мастерства с 1755 года поддерживают часовщики Vacheron Constantin.

Порожденные необходимостью узнавать время в темноте во времена, когда людям приходилось довольствоваться светом свечей, звуковые часы, или часы с боем, за 200-летнюю историю бренда принимали различные формы. Репетиры отсчитывали часы, а иногда четверти часа и минуты, sonnerie отбивали часовые периоды и четверти часа, будильники издавали звуковой сигнал в определенное время. Все эти усложнения объединяет встроенный механизм, сопоставимый в плане резонаторных, акустических и гармонических особенностей с музыкальными инструментами. Новая серия La Musique du Temps входит в коллекцию Les Cabinotiers и посвящена музыкальному искусству. Специально для нее партнеры дома Abbey Road Studios записали мелодию к каждой из моделей.

НЕБЕСНАЯ НОТА

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Celestial Note с вращающейся картой звездного неба, минутным репетиром и турбийоном

Внутри корпуса из розового золота диаметром 45 мм и толщиной всего 15,1 мм стоит 413-секционный калибр с ручным заводом, созданный на основе фирменного калибра Vacheron Constantin для особо сложных моделей. Модель оснащена 58-часовым запасом хода, одноминутным турбийоном и малой секундной стрелкой. Синий циферблат дополнен гильошированной отделкой и узором «солнечные лучи». На задней панели часов расположена небесная карта с Млечным Путем и созвездиями, которая выполняет полное вращение за 23 часа 56 минут. Эллипс, нарисованный на сапфировом стекле, отражает точное положение созвездия в момент просмотра часов. Для создания минутного репетира часовщики Vacheron Constantin вдохновились ударной системой юбилейных часов La Tour de l`ile 2005 года. Эта система позволяет точно рассчитать продолжительность музыкальных последовательностей и оснащена бесшумным центробежным маховиком, который предотвращает чрезмерный износ механизма.

ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Symphonia Grande Sonnerie The Sixth Symphony с боем

Модель отдает дань традиции музыкальных часов Vacheron Constantin, оснащена минутным репетиром и функциями grande sonnerie и petite sonnerie. Sonnerie называют часы, отбивающие часы и четверти. С повторением боя каждую четверть часа — Grande Sonnerie, без повторения — Petite Sonnerie. В режиме Grande Sonnerie механизм боя за период 24 часа активируется 96 раз, совершая при этом в общей сложности 912 ударов молоточками по гонгам часов. «Шестая симфония» оснащена механизмом из 727 деталей с двунаправленным ручным заводом, 72-часовым запасом хода часового механизма, 20-часовым запасом хода ударного механизма и инновационной системой безопасности ударных механизмов. Для обеспечения регулярности ударов о моноблочные гонги часовщикам Vacheron Constantin удалось избавиться от коротких пауз между отбиванием часов и минут.

На корпусе часов выгравировано в технике барельефа изображение нотной записи Шестой симфонии Людвига ван Бетховена. Циферблат модели декорирован круговым гильошированным узором в виде перекрестного плетения и дополнен малым секундным счетчиком и двумя индикаторами запаса хода (одним — для ударного механизма со стрелкой в виде скрипичного ключа, вторым — для часовых функций). Классический стиль часов подчеркивают стрелки с наконечниками «яблоко» и дизайн цифр часовых меток.

ВРЕМЕНА ГОДА

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Four Seasons с минутным репетиром и турбийоном

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Four Seasons с минутным репетиром и турбийоном

Четыре уникальные модели «Времена года» представляют собой шедевры граверного искусства и эмалирования. На циферблатах запечатлен плещущийся в воде карп в цветовой гамме каждого из сезонов. Рисунок выгравирован в технике барельефа, которая позволяет добиться эффекта объема за счет разницы в размере углублений, доходящей до 1,35 мм. Для гравировки одного циферблата требуется не менее 60 часов работы, после чего эмальер заполняет углубления эмалью цвета одного из 12 оттенков в технике champleve и обжигает диск циферблата около 15 раз с последовательным нанесением слоев эмали до получения желаемого оттенка. Для оснащения этих моделей Vacheron Constantin выбрали калибр 2755 TMR с высокоточным турбийоном и минутным репетиром.

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОТА

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Minute Repeater Ultra-Thin Romantic Note

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Minute Repeater Ultra-Thin Romantic Note

Ультратонкие часы «Романтическая нота» оснащены калибром 1731, их классический стиль подчеркивает оригинальный шрифт арабских цифр на циферблате с эмалью grand feu. Толщина калибра составляет всего 3,9 мм, а запас хода достигает 65 часов. Для достижения кристальной чистоты и абсолютной гармонии звучания гонги закреплены в центральной части корпуса, что позволяет усилить звук, и расположены друг над другом, а не в ряд. В конструкции учтена даже циркуляция воздуха между калибром и стенками корпуса, что обеспечивает оптимальное распространение звука.

БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Часы Les Cabinotiers La Musique du Temps Perfect Combination с минутным репетиром и вечным календарем

Модели «Безупречное сочетание» оснащены калибром 1731 QP, который совмещает в себе индикацию часов, минут, дня недели, даты, месяца, високосного года, фаз Луны, а также минутный репетир и умещается в ультратонкий корпус из белого или розового золота. Толщина механизма с ручным заводом составила всего 5,7 мм, а запас хода — 65 часов. Индикаторы календаря выполнены в традиционном стиле и размещены в верхней части циферблата с гильошированным узором «солнечные лучи». Лишь регулятор функции минутного репетира, расположенный слева, свидетельствует о сложности этих двух моделей часов.