Петербург узнал лучшие рестораны

Оргкомитет национальной ресторанной премии WHERETOEAT by Evian & Badoit огласил рейтинг лучших ресторанов Северной столицы.

Всего же в этом году гастрономическая премия объединила пять российских регионов. Лауреатов наградили на Юге, в Татарстане, на Урале и в Москве, а 27 ноября подвели итоги в Петербурге.



«Мы рады именно в Санкт-Петербурге завершить наш марафон по регионам в рамках премии 2019 года. Мы очень любим то, что делают в этом городе, и считаем его гастрономической столицей России, — отметила продюсер премии Ирина Тиусонина.— Мы искренне радуемся за всех участников, кто вошел в шорт-лист, и гордимся победителями-“старичками”. И ждем в будущем новых имен и открытий».

Десятку лучших ресторанов Северной столицы, как и в прошлом году, вновь возглавил ресторан Birch. Во время награждения шеф-повар ресторана Birch Хезрет-Арслан Бердиев заметил, что очень приятно находиться на первой позиции второй год подряд. «Мы будем и дальше вкладываться на все сто двадцать процентов и дарить людям чуточку счастья», — пообещал господин Бердиев.

Второе место занял ресторан Bourgeois Bohemians, третье — у «КоКоКо», далее в рейтинге расположились рестораны Harvest, «Probka на Добролюбова», Il Lago dei Cigni, Mr. Bo, Jerome и Tartarbar. Десятку лидеров завершил ресторан Percorso.

В рамках церемонии был назван и лучший шеф-повар. Им, тоже второй год подряд, стал Артем Гребенщиков из ресторана Bourgeois Bohemians.

«Я бы никогда не добился этого результата один. Это результат общей работы. Мне очень приятно, что наше творчество находит отклик у вас. Спасибо большое», — обратился к залу во время церемонии Артем Гребенщиков.

На премии также были названы победители специальных номинаций. «Сомелье года» стала Кристина Веселова из ресторана Harvest. В этой номинации участников оценивали практикующие сомелье. Мясной ресторан «Блок» получил приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or. Отдельная экспертная коллегия выбрала «Ресторанного обозревателя года»: им стал журналист Дмитрий Грозный из MarketMedia. В номинации «Выбор СМИ» победил ресторан Bourgeois Bohemians.

На торжественной церемонии, традиционно прошедшей в отеле «Астория», также огласили имя финалиста Roullet Chef Challenge St. Petersburg 2019 — эногастрономического конкурса среди поваров, организованного французским коньячным домом Roullet, компанией «Ладога» и ресторанной премией WHERETOEAT. Гастрономический марафон проходил всего в трех регионах и объединил мастеров Юга России, Москвы и Санкт-Петербурга. В городе на Неве финальный тур состоялся за пару дней до церемонии в «ДК Вкуса». Победу одержала шеф-кондитер отеля «Астория» Юлия Иванова. Месяцем ранее в Сочи победил шеф-повар Алексей Павлов, а в Москве — Анна Федяй, кондитер ресторана OVO by Carlo Cracco. В скором времени финалисты поедут во Францию на стажировку в мишленовский ресторан La Ribaudire.

Сейчас организаторы уже начали активную подготовку к Национальной ресторанной премии «WHERETOEAT Россия», которая пройдет в начале 2020 года. 20 февраля в Москве уже будет представлен единый общероссийский рейтинг ресторанов, а также оглашены итоги голосования в специальных номинациях. Экспертная коллегия будет состоять уже из 500 человек, а попасть в рейтинг будет возможность у ресторанов со всех регионов страны.