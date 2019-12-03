Тамбовский аэропорт сократил пассажиропоток почти на 15%

В январе-октябре 2019 года пассажиропоток тамбовского аэропорта уменьшился на 14,7% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 16,8 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации. Пассажиропоток Тамбовского аэропорта по итогам 2018 года составил 29 тыс. человек. В 2019 году планируется перевезти 35 тыс. человек.

Аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании «Руслайн» Тамбов — Москва и Тамбов — Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что в Тамбове еженедельно организовано 11 авиарейсов — в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. Средняя загрузка рейсов в Санкт-Петербург и по южным направлениям достигала 95%.

Региональные власти, напомним, с 2020 года планируют начать реконструкцию аэропорта «Тамбов» за 3,7 млрд руб.

О планах по росту пассажиропотока воронежского аэропорта — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова