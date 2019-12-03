В Новочеркасске построят медицинский комплекс на 900 коек

Власти Ростовской области занимаются проектированием большого медицинского комплекса в Новочеркасске, сообщил губернатор Ростовской области в своем Instagram. Комплекс на 900 коек будет оказывать медицинские услуги всех направлений. Завершить его проектирование планируют в 2020 году.

Кроме того, губернатор посетил инфекционную больницу Новочеркасска и поручил срочно подготовить конкретный перечень мер, которые нужно принять, чтобы там работали врачи.

«Рассчитываю, что он (перечень мер) будет реализован уже до 20 декабря»,— говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, специализированная инфекционная больница Новочеркасска 28 ноября приостановила прием пациентов в стационар. До 25 ноября в учреждении работали трое врачей-инфекционистов, однако двое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию, а третий находится на листе нетрудоспособности и увольняется после завершения лечения.

Теперь больных из Новочеркасска будут доставлять в Центральную районную больницу Аксайского района и Городскую больницу № 1 им. Семашко в Ростове. Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в Детской городской больнице Новочеркасска.

Администрация Новочеркасска ищет врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья. Кроме того, власти планируют выплатить новым врачам из местного бюджета по 1 млн руб.

Дарья Голякова