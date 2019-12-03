Новая Audi RS3 станет гибридом

Компания Audi оснастит новое поколение «заряженного» хэтчбека RS3 гибридной силовой установкой, сообщает Autobild.

По данным издания, автомобиль сохранит 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор, который получит «мягкий» гибридный привод с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Мощность бензо-электрической силовой установки составит около 410 л.с.

Автомобиль получит дизайн в стилистике современных моделей Audi Sport с фирменной шестиугольной решеткой радиатора, а также воздухозаборники между капотом и решеткой радиатора. В остальном новая RS3 будет повторять облик нового поколения Audi A3, которая еще не представлена.

Напомним, текущее поколение Audi A3 выпускается с 2012 года, а Audi RS3 производится с 2015 года. Премьера нового «заряженного» хэтчбека ожидается в конце 2020 года после показа базовой модификации модели.