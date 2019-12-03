Rolls-Royce представил эксклюзивный Phantom для борьбы со СПИДом

Rolls-Royce Red Phantom. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Red Phantom. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Red Phantom. Фото: Rolls-Royce

Автомобиль окрашен в цвет Magma Red, который состоит из пяти слоев покрытия и лака с частицами хрусталя, а салон отделан девятью видами кожи. Интерьер выполнен в сочетании цветов Brilliant Arctic White и Mugello Red. Фирменное «звездное небо» в потолке сделано из 1,6 тыс. красных светодиодов. Деревянная отделка покрыта шестью слоями лака, а «галерея» Red Regatta Sails в передней панели сделана из алой кожи.

Технически спецверсия не отличается от базового Rolls-Royce Phantom и оснащается 571-сильным 6,75-литровым V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль будет сделан в единственном экземпляре и продан на аукционе Sotheby’s, а все вырученные от реализации средства направят в организацию RED — Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией