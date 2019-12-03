Билайн протестировал использование технологии 5G в медицине

Россия готовится к коммерческому запуску сетей 5G - стандарта связи, который способен изменить традиционные принципы работы в самых разных отраслях. Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») показывает на практике, какие новые возможности открывает сеть «пятого поколения». Впервые в России на базе сети 5G «Билайн» в конце прошлой недели были проведены две хирургические операции и организован удаленный медицинский консилиум. Телемедицинские кейсы наглядно продемонстрировали, что технология 5G может стать толчком к формированию совершенно новых принципов взаимодействия между врачами и пациентами и существенно повысит качество медицинских услуг.



Практика превыше всего

Полигоном для отработки телемедицинского кейса стал инновационный центр Сколково (одна из пилотных зон 5G в столичном регионе). «За последние полгода операторы показали, как пятое поколение связи может использоваться в городском хозяйстве, для безопасности дорожного движения, в сфере развлечений. Сейчас настала очередь сферы здравоохранения», - отметил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы.

По словам генерального директора ПАО «ВымпелКом» Василя Лацанича, «Билайн» стал первым оператором, кто сделал упор на демонстрации именно практической пользы технологии 5G. Вместо традиционных замеров скорости (а одна из главных особенностей сетей «пятого поколения» - это скорости до нескольких гигабит в секунду), Билайн сосредоточился на том, чтобы показать, что именно может 5G и не могут предыдущие стандарты связи. Так появилась идея с первым в России голографическим звонком, который оператор провел совместно с Huawei в прошлом году. Общение удаленных собеседников проходило при помощи голограммы - оцифрованное изображение передавалось через очки смешанной реальности. Потом состоялись еще несколько «боевых» испытаний сетей 5G, как например, успешное прикладное тестирование пилотной сети 5G Билайн во время футбольного матча Россия-Шотландия или прямая трансляция в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники.

Однако телемедицинский кейс по уровню сложности превзошел все предыдущие проекты. В частности, беспрецедентным стало количество участников, задействованных в мероприятии в Сколково, – партнерами Билайна выступили компания Huawei, Российское общество хирургов (РОХ), Российское общество эндоскопических хирургов (РОЭХ), клиника GMS Hospital, экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет. Кроме того, для организации телемедицинских консультаций потребовалось пройти множество согласований, так как эта сфера жестко регулируется законодательством.

«Готовы отдать в руки хирургов наши передовые кадры!»

В итоге в режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией консилиума хирургов. Для одной из них, как заявил Василь Лацанич, пришлось «отдать в руки хирургов передовые кадры «ВымпелКома» - пациентом стал Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. Из его руки извлекли вживленный несколько лет назад NFC-чип, который требовал замены.

Вторая операция была намного более сложной: пациенту удалили раковую опухоль. За действиями хирургов в операционной GMS Hospital дистанционно наблюдали врачи-эксперты, которые могли в случае необходимости дать свои рекомендации. Также изображение с камер транслировалось в аудиторию Рязанского государственного медицинского университета, где для студентов был организован образовательный практикум.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич

5G спасает жизни людей

В рамках этого кейса наглядно проявились преимущества 5G по сравнению с предыдущими поколениями сетей. Широкополосный канал связи и низкие задержки сигнала (еще одни ключевые характеристики сетей 5G) передавали изображения высокой четкости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. Наряду с этим были продемонстрированы возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консультации, медицинские консилиумы и платформы TrueConf для организации сеансов 4K-видеоконференцсвязи.

Инфраструктурная поддержка Для того, чтобы как можно быстрее развернуть сети 5 G после прохождения этапа всех согласований, связанных с получением частот, Билайн уже сейчас модернизирует сети по всей России. Согласно отчету Роскомнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов. Например, в Ростовской области сеть 4G за год увеличилась на 92%, в Ставропольском крае на 92% сети установлено современное оборудование стандарта 4G.Лидерство в темпах роста сети 4G стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети (по состоянию на конец октября 2019 года сеть 4Gобеспечивает покрытием 85% населения страны).Обновленная сеть готовится к развертыванию стандарта 5G. В частности, в Москве активированы стандарты NB-IoT и LTE Cat-M*, в которых уже сейчас могут работать десятки миллионов «умных устройств» и доступны сервисы интернета вещей.

Четкость изображения, отсутствие обрывов связи, наблюдение за операцией в режиме реального времени, возможность подключать к ведению операции специалистов из разных регионов – все это выводит сферу телемедицины на совершенно новый уровень. Так, пациентам клиник, расположенных на удаленных территориях, будет доступна медицинская помощь высококлассных специалистов прямо на месте. У лечащего врача появляется возможность в любой момент сделать срочный видеозвонок компетентному специалисту - и это поможет спасти жизнь и сохранить здоровье множеству пациентов. В конечном счете, как подчеркнул генеральный директор Huawei в России Чжао Лэй, это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов.

Телемедицина – далеко не единственная сфера применения сетей «пятого поколения» в медицине. После того, как сети 5 G будут запущены в коммерческую эксплуатацию (это произойдет после того, как будет решен ряд технических моментов, например, выделение частот для 5G, можно будет осваивать и другие направления. «Как дальше будут использовать эту технологию медики – мы обязательно увидим, - отметил Василь Лацанич. - Наша задача, как оператора - сделать связь как можно более удобной и надежной. А также - создать новые услуги на основе 5 G. Операторы перестали быть просто связистами, мы давно уже в большей степени интеграторы. И «Билайн» очень активен в этом направлении. Мы соединяем лучшее из разных индустрий, чтобы не просто предоставлять связь, а создавать на ее основе что-то новое».