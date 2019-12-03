В Сибайском ГОК опровергли использование источников формальдегида при тушении тлеющих шахт

В сибайском филиале Учалинского ГОК (входит в УГМК-холдинг) опровергли информацию о том, что для нейтрализации выбросов диоксида серы из тлеющих шахт местного карьера используется меламиноформальдегидная смола, которая может стать причиной загрязнения воздуха формальдегидом. Повышенное содержание формальдегидов в воздухе — до 5,8 ПДК — было зафиксировано Роспотребнадзором в Сибае 26 ноября. Активисты экологического движения «Сибай, дыши» предположили, что выбросы могли быть связаны с работами по ликвидации очагов тушения руды в шахтах.

В филиале на запрос “Ъ-Уфа“ сообщили, что применение меламиноформальдегидной смолы не предусмотрено проектами мокрой консервации карьера. «Прямая подача меламиноформальдегидной смолы в очаги окислительных процессов для нейтрализации выбросов диоксида серы эффекта не даст. К тому же технически это невозможно в наших условиях»,— сообщили в компании.

После регистрации превышений ПДК формальдегида башкирское управление Роспотребнадзора направило в прокуратуру Сибая запрос на согласование внеплановой проверки сибайского ГОК.

Влада Шипилова