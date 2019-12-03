Товарооборот между Петербургом и Финляндией вырос за год более чем на 20%

За первые восемь месяцев текущего года товарооборот между Петербургом и Финляндией составил почти $960 млн, увеличившись на 21%. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом страны Суоми Саули Нийнисте во время поездки в Хельсинки во вторник, 3 декабря, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Беглов отметил, что в Петербурге в настоящий момент работают более 400 финских компаний. Кроме этого, по программе приграничного сотрудничества стартовали совместные проекты с городом-партнером Коткой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, экологии, образования, транспорта и развития инфраструктуры на общую сумму боле €17,5 млн.

Также Александр Беглов напомнил, что 11 декабря петербургская компания «Аргус-Спектр» откроет в Савонлинне завод, который будет выпускать беспроводные системы сигнализации, оповещения и локализации. На производстве будет создано около 100 рабочих мест.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках рабочей поездки губернатора Петербурга в Хельсинки также намечена встреча с бургомистром финской столицы Яном Вапаавуори, проживающими в Финляндии ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, а также с руководителями крупных финских компаний.