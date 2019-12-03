Новая Mazda MX-5 может стать гибридом или электромобилем

Компания Mazda изучает возможность электрификации родстера MX-5 в следующем поколении, сообщает Autocar.

Представители японского автопроизводителя подчеркнули, что ключевой задачей для них в работе над моделью остается сохранение низкой массы автомобиля. При этом ужесточающиеся экологические требования могут вынудить либо оснастить машину гибридной силовой установкой, либо превратить ее в полноценный электромобиль. Окончательного решения на этот счет пока не принято.

Напомним, спорткар Mazda MX-5 выпускается с 1989 года и является самым популярным в мире двухместным спорткаром, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Текущее поколение родстера находится на конвейере с 2014 года.