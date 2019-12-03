В мэрии Екатеринбурга проведут проверку из-за выпуска газеты «Вестник пенсионера»

Администрация Екатеринбурга проведет служебное расследование по факту выпуска газеты «Вестник пенсионера», которая ранее вызвала критику со стороны депутатов городской думы и горожан. «Средства, потраченные на газету, были сэкономленными. Сейчас печать газеты приостановлена. Проводим расследование о том, как принималось решение о выпуске номеров»,— заявил мэр Александр Высокинский на заседании думы сегодня. Он пообещал представить депутатам сметы расходов по 12 разделу городского бюджета, средства которого выделяются на СМИ.

По словам Александра Высокинского, второй выпуск сделали по «технологическим причинам», а третий остановили. Глава города отметил, что руководство городского и областного союзов ветеранов поддерживают выпуск издания. «Как ее сохранять и выпускать, нужно решать совместно с депутатами»,— добавил он.

Напомним, первый выпуск газет вышел 18 ноября тиражом 70 тыс. экземпляров и распространялся бесплатно. По данным госзакупок, на печать и распространение издания был объявлен тендер общей суммой более 2,6 млн руб. Издатель газеты — МАУ «Город», которое должно объединить все медиаактивы городских властей. Выпуск вызвал споры и из-за названия, и из-за наполнения. В газете нашли много опечаток (в частности, вместо «пенсионер» слово «песионер»), которые многие восприняли, как неуважение к горожанам. На заседании комиссии гор­думы по местному самоуправлению начальник департамента информационной политики мэрии Алексей Редин так и не смог ответить, кто и на какие деньги поручил напечатать газету.

Анастасия Реутова