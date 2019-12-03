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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Приговор обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря

Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года состоится 10 декабря в 1-м Западном окружном военном суде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Во вторник, 3 декабря, завершились судебные прения. Адвокаты вновь попросили суд полностью оправдать всех обвиняемых, указывая на то, что большинство доказательств якобы были добыты с нарушением закона, а остальные содержат противоречия.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что гособвинение запросило для четверых предполагаемых организаторов теракта пожизненное заключение, а для остальных обвиняемых — до 28 лет лишения свободы.

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