«Фридом Финанс» может выкупить 65% допэмиссии Санкт-Петербургской биржи

Брокерская компания «Фридом Финанс» обсуждает возможность выкупа 65% допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, специализирующейся на торговле акциями иностранных компаний. Участники возможной сделки данную информацию не подтверждают, но и не опровергают, сообщает РБК.

Ранее стало известно о планах биржи привлечь не менее 1 млрд рублей. Данные средства планируется направить на повышение капитализации центрального контрагента — компании «Клиринговый центр МФБ».

«Ъ» писал, что переговоры о покупке велись с «Фридом Финанс», БКС «Финам» и Альфа-банком. Представитель «Фридом Финанса» подтвердил «Ъ», что компания изучает возможность по вхождению в капитал биржи.

Подробнее о планах Санкт-Петербургской биржи по привлечению новых инвесторов — в материале «Ъ» «Брокеров позвали в акционеры».