В Липецке началось согласование кандидатуры Юрия Тарана на пост детского омбудсмена

Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого облсовета большинством голосов поддержал кандидатуру Юрия Тарана, выдвинутую главой региона на должность уполномоченного по правам ребенка Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба облсовета. Других кандидатур в ходе объявленного конкурса в облсовет представлено не было. Кандидатура Юрия Тарана будет рассмотрена на сессии облсовета, после направлена на согласование уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка

Юрию Тарану 55 лет. Он окончил Липецкий государственный педагогический институт. Почти 12 лет возглавлял областное управление образование и науки. С 2015 по 2019 годы работал вице-губернатором. На данный момент является советником главы администрации региона.

Должность уполномоченного по правам ребенка стала вакантной в октябре текущего года, прежний омбудсмен Людмила Куракова досрочно сложила полномочия по собственному желанию.

О конфликте липецких властей с Борисом Титовым по поводу кандидатуры регионального бизнес-омбудсмена читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова