В Пушкинском районе Петербурга горит склад со стройматериалами

В Пушкинском районе Петербурга горит ангар со строительными материалами на площади более 10 тыс. кв. м. Он обрушился. Первые сообщения о возгорании в МЧС поступили в 02.13 по мск.

По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина, склад принадлежит компании «Логистика-Терминал». С возгоранием боролись по четвертому уровню сложности. К ликвидации возгорания привлекали два пожарных поезда, и около 50 единиц техники.

В районе Московского шоссе, 54 пробы воздуха взяла химико-радиометрическая лаборатория. По данным «Фонтанка.ру» превышения концентрации вредных веществ она не выявила.

Добавим, что данных о пострадавших в пожаре нет. В настоящее время возгорание локализовано.

Как сообщает «Интерфакс», в качестве причин пожара рассматриваются неисправность электрооборудования и человеческий фактор.