Бюджет Екатеринбурга вынужден по гарантии выплатить долги экс-депутата Плаксина

Из бюджета Екатеринбурга должно быть выплачено более 200 млн руб. кредиторам по муниципальной гарантии, выданной компании экс-депутата Игоря Плаксина под проект строительства ЖК «Первый Николаевский». Это выяснилось при обсуждении корректировок бюджета на 2019 год.

«Администрация и дума оказалась в неловкой ситуации в рамках предоставления муниципальных гарантий. Депутат Плаксин и одно из его предприятий получило такую гарантию. Сейчас оно находится то ли в стадии банкротства, то ли в стадии уголовного дела»,— отметил при обсуждении депутат Александр Караваев. Выяснилось, что погашение гарантии еще не осуществлено. «Будем платить из раздела “дефицит”»,— сообщил мэр Александр Высокинский.

Проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий, площадью около 40 тыс. кв. м каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Возведение обеих очередей было приостановлено в октябре 2016 года из-за финансовых трудностей застройщика «Уктусстрой» (входит в НП «Уралэнергостройкомплекс», аффилированное с Игорем Плаксиным). В середине 2016 года ему были предоставлена муниципальная гарантия на 215 млн руб. Согласно проектной декларации, объем инвестиций в строительство первой очереди составляет более 3 млрд руб., второй — около 2 млрд руб. В проекте участвовали более 650 пайщиков. В апреле 2018 года Уральский банк Сбербанка России достиг договоренностей с компанией Prinzip о завершении строительства проблемного ЖК. Банк выдал компании кредит на 950 млн руб. В ноябре 2018 года были сданы первые квартиры. В отношении Игоря Плаксина расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщал Znak.com в октябре со ссылкой на потерпевших.

Анастасия Реутова