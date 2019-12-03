ГК «Татнефть» увеличила нефтедобычу до 27,2 млн тонн

Группа компании «Татнефть» по итогам 11 месяцев 2019 года добыла 27,2 млн т нефти, что на 411 тыс. больше прошлогодних результатов, сообщает пресс-служба предприятия. В ноябре было добыто 2,4 млн т нефти.

ПАО «Татнефть» с начала года добыло 26,9 млн т нефти, что на 423 тыс. т больше, чем в прошлом году. Добыча нефти в ноябре составила 2,4 млн т. На лицензионных участках за пределами Татарстана по итогам 11 месяцев 2019 года было добыто 300,5 тыс. т нефти, в том числе 27,5 тыс. т нефти в ноябре. Добыча сверхвязкой нефти с начала года составила 2,4 млн т нефти (на 698 тыс. т больше прошлогодних данных), в том числе 249 тыс. т нефти в ноябре.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассчитывает увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Ъ-Казань"