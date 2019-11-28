«Татнефть» рассчитывает увеличить нефтедобычу в случае отмены ограничений ОПЕК+

Компания «Татнефть» рассчитывает увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом стало известно на заседании совета директоров предприятия, сообщает пресс-служба компании.

В базовом сценарии блок «РиД» «Татнефти» планируется обеспечить в 2020 году объем добычи нефти на уровне 29,5 млн тонн в рамках реализации стратегического проекта «СВН-3200». При этом предприятие сформировало дополнительный сценарий увеличения нефтедобычи, если ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ будут отменены, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассматривает два варианта плана по добыче нефти в 2020 году: на 29,2 млн и 30,4 млн тонн, включая свыше 3,2 млн тонн сверхвязкой нефти. Это связано с возможными ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+.

"Ъ-Казань"