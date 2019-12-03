ГК «Орими» открыла завод по производству растворимого кофе в Ленобласти

Производитель чайно-кофейной продукции группа компаний «Орими» 3 декабря запустила завод по производству растворимого кофе в технопарке «Уткина заводь» в Ленобласти. Общий объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд рублей.

Мощность нового производства, площадью более 45 тыс. кв метров составляет 4,2 тыс тонн кофе в год. В дальнейшем ее планируется увеличить до 8,5 тонн. На заводе будет производиться растворимый сублимированный кофе под торговыми марками Jardin и «Жокей». Как сообщал “Ъ-СПб”, к строительству завода группа приступила осенью 2017 года.

У группы компаний уже есть предприятие в Ленобласти, расположенное во Всеволожском районе. Оно производит натуральный обжаренный кофе. До открытия завода в «Уткиной заводи» компания закупала растворимый кофе и расфасовывала его. Кроме того, работает площадка в Невском районе Петербурга.

По оценке ассоциации «Росчайкофе», ГК «Орими» занимает первое на российском чайной рынке с долей более 35% в натуральном выражении и третье место на рынке кофе с долей в 13%. В портфель брендов компании входят торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», кофе Jardin и «Жокей». Выручка группы в 2018 году составила 46,1 млрд руб., прибыль — 8,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Во время открытия завода губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что 80% компаний, работающих в регионе инвесторов, продолжают расширять свой бизнес, что говорит о благоприятном инвестиционном климате.

Ольга Кантемирова