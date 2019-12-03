Красноярского золотодобытчика уличили в загрязнении трех рек

Золотодобывающей компании «Енисей золото», работающей в Каратузском районе на юге Красноярского края, грозит штраф за нарушение природоохранного законодательства. В ходе рейда инспекторы регионального министерства экологии и рационального природопользования выявили превышение нормативов ПДК по меди на реке Нижние Таяты в 18 раз, на реке Казыр — в 3,6 раза, на реке Верхние Таяты — в 21 раз, в 1,61 раза — по железу.

Проверка показала, что компания без разрешения работает также на ручье Дремучка в Курагинском районе и реке Можарка. «Это рыбохозяйственные водные объекты. Анализ воды показал превышения меди в 7,8 раза, железа в 2,8 раза»,— сообщает пресс-служба минэкологии Красноярского края.

Компании «Енисей золото» выдано предписание об устранении выявленных инспекторами минэкологии нарушений. За загрязнение природных водоемов и работу без разрешительной документации предприятию грозит штраф до 350 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в ночь на 19 октября поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки старателей золотодобывающей артели «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). Погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Трое золотодобытчиков числятся пропавшими без вести. Росприроднадзор потребовал от Федерального агентства по недропользованию досрочно лишить «Сисим» права пользования участком недр после прорыве каскада дамб в Красноярском крае.

Илья Николаев