Jaguar раскрыл обновленный спорткар F-Type

Jaguar F-Type. Фото: Jaguar

Jaguar F-Type. Фото: Jaguar

Jaguar F-Type. Фото: Jaguar

Дизайн автомобиля был переработан в стилистике современных моделей британской марки и теперь отличается узкими фарами. Также поменялись фонари, бампера и капот. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и модернизированная мультимедиа Touch Pro с обновлениями через интернет.

F-Type доступен с 300-сильным 2-литровым турбомотором, а также с 5-литровым V8 мощностью 450 и 575 л.с. в версии F-Type R. Двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а сам спорткар доступен в задне- и полноприводном вариантах. Для двух мощных моторов доступна выхлопная система с функцией Quiet Start, которая позволяет запустить двигатель с минимальным уровнем звука.

На европейском рынке обновленный Jaguar F-Type уже доступен для заказа. Сроки появления модели в России и ее рублевая стоимость пока не названы.