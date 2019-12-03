Решение краснодарского суда по иску Олега Дерипаски к Times, Telegraph и Nation вступило в силу

Зарубежные СМИ (Times, Telegraph и Nation) не направили апелляционные жалобы в арбитражный суд Краснодарского края, который ранее признал, что размещенные в них публикации не соответствуют действительности, - сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката господина Дерипаски Алексея Мельникова. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, претензии российского предпринимателя к иностранным изданиям связаны с тем, что Минфин США использовал размещенные в этих СМИ материалы для обоснования наложения на бизнесмена санкций. Его представители считают, что под видом фактов издания использовали слухи, домыслы и обвинения конкурентов бизнесмена, которые не были подтверждены в суде. Представители средств массовой информации на судебное заседание в Краснодар не явились.

Уточняется, что теперь иностранные СМИ должны удалить «недостоверные и порочащие» бизнесмена статьи, опубликовать опровержения и компенсировать Олегу Дерипаске 54 тыс. руб., который он потратил на уплату госпошлины.

Михаил Лукашов