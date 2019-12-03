Главу ростовского Донецка исключили из «Единой России»

Региональное отделение «Единой России» приняло решение исключить из партии председателя городской думы - главу Донецка Юрия Тарасенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного отделения партии.
Напомним, ранее Юрий Тарасенко попал в ДТП. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Авария произошла 28 ноября в 01:50 в районе дома №28 по ул. Королева в Донецке Ростовской области. По предварительным данным, водитель Kia Optima не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana, за рулем которого находился господин Тарасенко. При этом чиновник не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как правоохранители не нашли причин для его проведения.