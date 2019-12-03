Главу ростовского Донецка исключили из «Единой России»

Региональное отделение «Единой России» приняло решение исключить из партии председателя городской думы - главу Донецка Юрия Тарасенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного отделения партии.

Напомним, ранее Юрий Тарасенко попал в ДТП. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Авария произошла 28 ноября в 01:50 в районе дома №28 по ул. Королева в Донецке Ростовской области. По предварительным данным, водитель Kia Optima не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana, за рулем которого находился господин Тарасенко. При этом чиновник не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как правоохранители не нашли причин для его проведения.

Дарья Голякова