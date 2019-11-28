Глава Донецка Ростовской области Юрий Тарасенко попал в ДТП

28 ноября, четверг
Председатель Донецкой городской думы — глава Донецка Юрий Тарасенко попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Авария произошла 28 ноября в 01:50 в районе дома №28 по ул. Королева в Донецке Ростовской области. По предварительным данным, водитель Kia Optima не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana, за рулем которого находился господин Тарасенко. При этом чиновник не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как причин для его проведения не было.