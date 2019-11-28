Глава Донецка Ростовской области Юрий Тарасенко попал в ДТП

Председатель Донецкой городской думы — глава Донецка Юрий Тарасенко попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 28 ноября в 01:50 в районе дома №28 по ул. Королева в Донецке Ростовской области. По предварительным данным, водитель Kia Optima не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Teana, за рулем которого находился господин Тарасенко. При этом чиновник не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как причин для его проведения не было.

Дарья Голякова