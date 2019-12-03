Госсовет и правительство Удмуртии планируют внести поправки в проект бюджета на 2020 год

Госсовет и правительство Удмуртии подготовили поправки по доходам и расходам в законопроект «О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который приняли 28 ноября в первом чтении. Согласно изменениям, доходную часть бюджета планируют увеличить на 7,96 млрд руб., из них 7,64 млрд руб. — безвозмездные поступления из федерального бюджета, 326,6 млрд руб. — из госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает пресс-служба парламента республики. Расходную часть планируют увеличить на 8,49 млрд руб.

Напомним, что проект бюджета на 2020 год представил министр финансов республики Станислав Евдокимов на сессии госсовета 28 ноября. Доходы Удмуртии в следующем году ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в первоначальном варианте прошлогоднего бюджета. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы составят 57,37 млрд. Безвозмездные поступления из федерального бюджета обозначены в сумме 12,74 млрд руб., однако, как пояснил министр, на данный момент после принятия федерального бюджета уже известна сумма, которую республика получит из федеральной казны в следующем году. Она увеличится на 7,64 млрд и в целом составит 20,38 млрд руб. Так, в бюджете заложили профицит 970 млн руб., за счет которого в том числе будет сокращен госдолг на 1,01 млрд до 45 млрд руб. Общий объем расходов запланирован в размере 69,14 млрд руб.