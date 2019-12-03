Удмуртия получит 1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2020 году

В 2020 году Удмуртия получит порядка 1 млрд руб. из федерального бюджета на развитие сельских территорий. Это 4 место среди регионов России по объему выделяемых средств, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Полученные деньги направят на развитие жилищного строительства, инженерную и транспортную инфраструктуру, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, содействие занятости сельского населения. Последнее представляет собой компенсацию в размере до 30% понесенных затрат сельхозпредприятий на подготовку молодых специалистов.

Самую значимую сумму — 554,4 млн руб. и 130 млн руб. софинансирования из бюджета Удмуртии — направят на реализацию программы «Современный облик сельских территорий». В федеральный отбор прошли Игринский, Кезский, Шарканский и Селтинский районы. В рамках программы предусмотрено строительство, реконструкция, модернизация и капремонт объектов социальной и культурной сферы, приобретение транспорта и оборудования, развитие водоснабжения, энергообеспечения и телекоммуникаций.

Напомним, что в июле 2019 года Удмуртия сформировала и представила в Минсельхоз России заявку на участие в новой программе комплексного развития сельских территорий, которая заработает в 2020 году. Общая сумма заявки на поддержку сельских проектов составила 9,6 млрд руб. В нее вошли проекты всех 25 сельских муниципальных образований региона.