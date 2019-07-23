Удмуртия планирует привлечь 9,6 млрд рублей на развитие села

Удмуртия сформировала и представила в Минсельхоз России заявку на участие в новой программе комплексного развития сельских территорий, которая заработает в 2020 году. Общая сумма заявки на поддержку сельских проектов составила 9,6 млрд руб. В нее вошли проекты всех 25 сельских муниципальных образований региона, максимальное количество объектов — более 140 — заявил Сарапульский район. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Удмуртии.

«Очень надеемся, что на развитие сельских территорий мы сможем привлечь максимальное количество федеральных средств. Финансирование новой программы беспрецедентное — более 170 млрд. руб. в год. Для сравнения: на поддержку отрасли АПК сегодня ежегодно выделяется до 260 млрд. руб. И это реальный шанс для всех районов на благоустройство своих территорий. Хотя мы и говорим, что за последние 16 лет был сделан немалый объем работ, но тем не менее, недостаточен для того, чтобы придать каждому сельскому населенному пункту новый облик и создать такие условия жизни, при которых не хотелось бы уезжать в город»,— отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.