Выставка «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» приглашает за лучшими подарками

В столице Башкортостана пройдет уникальный совместный проект – фестиваль, объединивший выставку «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры», I Приволжский Фестиваль народных художественных промыслов, конкурсы «Ремесленник года – 2019» и «Юный ремесленник», «Мастер – Золотые руки», «Башкирская шаль».

Он пройдет с 5 по 8 декабря 2019 года в столице Башкортостана в ВДНХ ЭКСПО УФА (ул. Менделеева, 158).

Главная цель всех мероприятий – сохранение народных и этнических культур, развитие самодеятельного художественного творчества, художественных промыслов и ремесел всех народов, проживающих в Республике Башкортостан.

Организаторами мероприятий выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и энергетики РБ, Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей, Государственный комитет РБ по предпринимательству, Башкирская выставочная компания, поддержку оказывает Центр НХП Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства.

Участниками выставки станут почти 350 мастеров Башкортостана из 57 районов и городов республики, 16 регионов России и Республики Беларусь.

В деловой программе фестиваля – круглый стол «Сохранение, возрождение и развитие народно-художественных промыслов в субъектах РФ», совещание об исполнении Закона Республики Башкортостан «О народных художественных промыслах», деловая секция «Моё ремесло – мой бизнес».

Для самих мастеров-ремесленников выставка-ярмарка – это возможность представить свой талант и умения, а также найти покупателей, заказчиков, последователей. Для них впервые в нашей столице состоятся конкурсы «Ремесленник года 2019» и «Юный ремесленник 2019».

Каждый желающий сможет приобрести навыки того или иного искусства в «Школе ремесел». Всего состоятся около 100 мастер-классов, где можно будет получить навыки изготовления ювелирных украшений, изделий их войлока, народных кукол, научиться расписывать яблоки, прясти шерсть и многое другое.

Посетители выставки-фестиваля смогут увидеть более тысячи уникальных изделий, выполненных руками настоящих мастеров в традиционных техниках.

На выставке можно будет купить эксклюзивные подарки и сувениры: мебель и изделия из дерева, батик, роспись по ткани, народную куклу, башкирские нагрудные украшения, украшения из уральских самоцветов, изделия из стекла, керамика, войлок, паласы башкирские, предметы быта, одежду и обувь, выполненную в народных традициях – валенки ручной работы, шали башкирских мастериц и многое другое.

Гости фестиваля смогут принять участие в насыщенной развлекательной программе, которую организаторы подготовили для жителей и гостей столицы. В рамках фестиваля состоятся выступления фольклорных коллективов, дефиле и этно-показы, конкурсы и шоу-программы, дегустация блюд башкирской кухни, розыгрыши призов.